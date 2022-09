Blik op de toekomst: hoeveel wereldtitels wint Verstappen en wat betekent het opstappen van Porsche?

Even in onze glazen bol kijken naar de toekomst van Max Verstappen en wat zien we? Op korte termijn ziet het er goed uit: volgende maand wordt hij weer wereldkampioen. Op middellange termijn staan de sterren ook gunstig: meer wereldtitels liggen in het verschiet. Alleen op de langere termijn zijn er zorgen voor de toekomst: waar gaat het heen met Red Bull nu de samenwerking met Porsche is afgesprongen?