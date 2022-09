Leider Remco Evenepoel tevreden: “Dit was de perfecte dag, hoed af voor Mads Pedersen”

Remco Evenepoel had in Talavera de la Reina de lach van de grote dagen. “Dit was een perfecte rit. Het was mooi om Trek-Segafredo de hele dag door te zien hoe de ploegmaten van Mads Pedersen de koers controleerden.”

“Ik beloofde Mads dat we samen de ontsnapping binnen het vizier zouden houden, samen met zijn ploeg. We deden ons werk, daarna was het aan hen om te proberen voor de ritwinst te gaan. Wat Mads in deze Vuelta toont, is echt wel indrukwekkend. Die col van tweede categorie was echt wel een lastige klim. Dik gefeliciteerd.”

Remco Evenepoel zat op drie kilometer van de streep voorin het peloton, in tegenstelling tot Tomares. De interviewer vroeg wat hij aan het denken was. “Ik probeerde een crash te vermijden. Ik wou gewoon safe blijven, geen lekke band te hebben of een probleempje aan de fiets. Morgen is het de laatste dag. Mijn grootste vrees vandaag was om in een crash te verzeilen of tegenslag te krijgen. Dat is de reden waarom we probeerden voorin de groep te rijden. De laatste 1,3 km was een laatste rechte lijn. Pas daar konden we wat vertragen en rustig in de wielen finishen”, stelde de leider nadat hij zijn veertiende rode trui van deze Vuelta had afgehaald.