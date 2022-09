Wout van Aert klaagt over hoge reiskosten naar Australië voor WK: “Ik zal nog veel geld in mijn koffers moeten steken”

Wout van Aert heeft vrijdag in een bericht op Twitter zijn ongenoegen laten blijken over de hoge reiskosten voor de renners die naar het WK wielrennen in het Australische Wollongong afreizen.

De kopman van de Belgische selectie bij de mannen retweette een (promo)bericht van Belgian Cycling. De Belgische wielerbond gaf daarin aan “volgende week een vlucht van Emirates naar Australië te zullen nemen”.

“Ik moet nog heel veel geld in mijn koffers steken”, schreef Van Aert. “Het kost me 8000 euro om mijn ticket (enkel) te upgraden naar business class, in plaats van de beloofde 3500 euro voor een retourticket.” Hij zette er vervolgens een emoji met een duimpje naar beneden achter.

Van Aert komt vrijdagavond alvast in actie in de GP van Québec (WorldTour) in Canada.