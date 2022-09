Leerlingen GO! Campus Genk Middenschool verfraaien speelplaats

In tijden van waterschaarste en klimaatopwarming is een groene omgeving cruciaal. Dat hebben de leerlingen en leerkrachten van GO! Campus Genk Middenschool goed begrepen. In het recente verleden werd reeds een aanpalend bos aangekocht en nu trokken enkele leerlingen naar het plantencentrum om de speelplaats te vergroenen met plantenbakken.

“Ik hou meer van planten dan van beton”, aldus Anise Oduncu, leerling van 2B. “De leerkrachten hebben ons ook uitgelegd waarom te veel beton slecht voor het milieu is. We zijn dan samen met de directeur naar een plantencentrum getrokken om planten aan te kopen.”“Met dergelijke initiatieven bereiken we heel wat doelen”, aldus directeur Nicky van Oevelen. “De kinderen leren niet alleen over de klimaatopwarming maar ze leren ook hoe ze aankopen kunnen doen op een iets grotere schaal. Zo staan de kinderen met hun twee voeten in de maatschappij. En het was heel bevredigend om de leerlingen uiteindelijk enthousiast in de teelaarde te zien wroeten.”