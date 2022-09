Primoz Roglic komt terug op pijnlijke val en opgave in Vuelta en wijst met de vinger naar Fred Wright: “Zijn gedrag heeft dit veroorzaakt”

Primoz Roglic moest na een val in de absolute finale van de zestiende etappe in de Vuelta zijn droom voor een vierde eindwinst in de Spaanse rittenkoers opbergen. De Sloveen van Jumbo-Visma herstelt momenteel van zijn verwondingen en komt nu (scherp) terug op het voorval.

“Dit was niet OK”, steekt Roglic van wal op de website van zijn ploeg Jumbo-Visma. Verwijzend naar de botsing met Fred Wright die hem ten val bracht een paar meters voor de streep in de zestiende etappe van de Vuelta. “Dit zou niet mogen gebeuren. Mensen gaan gewoon verder alsof er niets gebeurd is. Voor mij geldt dat niet. Dit is niet de manier waarop ik wil dat de sport verder gaat en dat wil ik duidelijk maken.”

Roglic herstelt momenteel thuis bij zijn vrouw en kind van zijn verwondingen. Of hij zijn seizoen nog kan verderzetten in de nabije toekomst is nog koffiedik kijken. “Ik kan een klein beetje lopen. Daar ben ik op dit moment blij mee. Na mijn val kostte het me tijd om dingen recht te zetten. Ik vroeg mezelf af: hoe kan dit? Mijn conclusie is dat de manier waarop deze botsing is gebeurd onacceptabel is. Niet iedereen heeft het goed gezien. De crash is niet veroorzaakt door een slechte weg of een gebrek aan veiligheid, maar door het gedrag van een rijder. Ik heb geen ogen in mijn rug. Anders had ik me wel breed gemaakt. Wright kwam van achteren en reed het stuur uit mijn handen voor ik het zelf wist.”

“Gebruik je verstand”

Ook CEO van Jumbo-Visma Richard Plugge, die een lans breekt voor meer veiligheid in de koers, wil dat er in de toekomst iets verandert. “Er is onderzoek gedaan naar tal van race-incidenten. Die zijn in kaart gebracht in een database. De oorzaken zijn gecategoriseerd. Hindernissen bijvoorbeeld. Maar ook ‘eigen schuld van de rijder’ of ‘schuld van de andere rijder’. Terecht wordt gesproken over onveilige plekken in een parcours, zoals de drempel in Burgos. Maar uit onderzoek blijkt dat het fietsgedrag van de renners in ongeveer de helft van de gevallen de oorzaak is van een valpartij.”

“Het verbaast me niet, want elke renner heeft de wil om te winnen. Ik zou willen zeggen: remmen en je verstand gebruiken. Het vereist een gedragsverandering, gedreven door bewustzijn en consequent oordelen”, gaat Plugge verder. “Ik ben blij dat Primoz zich uitspreekt, in de spiegel kijkt en ook het gedrag van andere renners benoemt.”