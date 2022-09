ROYALS. Koningshuizen brengen koninklijk vaarwel aan Queen Elizabeth

Je kon er deze week onmogelijk omheen: Queen Elizabeth is niet meer. Na zeventig jaar op de troon overleed de Britse monarch afgelopen donderdag, omringd door haar familie. Een triest moment dat ook de andere koningshuizen niet zomaar aan zich voorbij lieten gaan.

Onze eigen koning Filip en koningin Mathilde hadden de afgelopen jaren meermaals de eer om Queen Elizabeth te ontmoeten. “Ze was een buitengewone persoonlijkheid. We bewaren voor altijd dierbare herinneringen aan deze grote Dame die tijdens haar hele koningschap blijk gaf van waardigheid, moed en toewijding. Elke van onze ontmoetingen staat voor altijd in ons geheugen gegrift.”

Ook de Nederlandse royals hebben goede herinneringen aan de Britse monarch. “Standvastig en wijs stelde zij haar lange leven in dienst van het Britse volk. Wij voelen ons sterk verbonden met het Verenigd Koninkrijk en met de Koninklijke Familie en delen in hun verdriet. Intens dankbaar zijn wij voor de hechte vriendschap waaraan Koningin Elizabeth zo’n onvergetelijke bijdrage heeft geleverd.”

Het Deense koningshuis besloot, net als vele anderen, om de vlag op het paleis halfstok te hangen als een eerbetoon aan de koningin.

Zweden haalde, net als Denemarken, de vlag naar beneden en bracht een groet aan de Queen.

“In goede en in slechte tijden.” Het Noorse koningshuis wist het bewind van koningin Elizabeth goed samen te vatten in een eerbetoon aan de Queen.

Uiteraard was het het Britse koningshuis zelf dat de ziel van Hare Majesteit het beste wist te vatten met slechts één majestueus beeld.