Tweevoudig olympisch kampioene speerwerpen Barbora Spotakova zet punt achter carrière

Spotakova veroverde de gouden medaille op de Spelen van Peking 2008 en Londen 2012. In de laatste competitie uit haar carrière werd ze donderdag vijfde. Met een worp van 72m28 in 2008 in Stuttgart staat het wereldrecord nog steeds achter de naam van de Tsjechische.

“Aan alle sprookjes komt een einde en het mijne had een heel mooi ‘happy end’ in de vorm van een bronzen medaille op de Europese kampioenschappen in München deze zomer”, stelt Spotakova in het persbericht van de Tsjechische atletiekfederatie. “Mijn lichaam vertelde me heel duidelijk dat het echt tijd was om te stoppen.”

Op de Spelen van Rio de Janeiro 2016 veroverde Spotakova de bronzen medaille. In 2007, 2011 en 2017 kroonde ze zich tot wereldkampioene. In 2014 pakte ze de Europese titel.