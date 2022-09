Steeds meer en jongere mensen hebben interesse in astrologie: hoe komt dat en is er eigenlijk iets van aan?

Of je er nu in gelooft of niet, iedereen kent zijn of haar sterrenbeeld. “Meestal stopt het daar”, zegt astroloog Nele Costers. Daarom schreef ze er een no-nonsense gids over, zodat iedereen wat kan bijleren over het eeuwenoude fenomeen. De kritiek van de non-believers? Die mag er zijn. “We moeten niet proberen om astrologie in een wetenschappelijk keurslijf te duwen.”