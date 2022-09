Damesfietsclub Blijf Jong uit Herk-de-Stad gaat op daguitstap

De rit ging via ’t Kelshof in Nieuwenhoven voor een koffiepauze naar de brasserie aan het kasteel van Ordingen voor een heerlijk middagmaal. Nadien bezochten ze het prachtige fietsmuseum van Leo Moors in Zepperen. Meer dan 200 fietsen, allerlei truitjes en trofeeën van de allergrootste renners zijn er te bewonderen. Na nog een drankpauze in Alken ging de rit, via rustige fietspaden, naar Herk-de-Stad waar de dag lekker afgesloten werd bij Rossies.Ingestuurd door Suzy Vanholst