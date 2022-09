Bodypositivity: uitsluitend een vrouwenzaak? Waar blijven de plussize mannen in de reclame- en modewereld?

Vrouwelijke plussize modellen zien we tegenwoordig steeds vaker. Hoewel er nog heel wat werk aan de winkel is, zijn de eerste hordes genomen. Wat betreft mannelijke modellen ligt dat anders. Bodypositivity blijft voorlopig een vrouwenzaak. En dat is jammer, want ook mannen hebben nood aan een alternatief schoonheidsideaal.

Uit een analyse van modeblad Vogue blijkt dat slechts 7 van de 77 Autumn/Winter 2022 catwalks mannelijke plussize modellen toonden. Oftewel tien procent. Ivan Bart, directeur bij IMG Models, zegt nochtans klaar te zijn. “Ik zou dit (bodypositivity, red.) graag zien in de mannenwereld. Het is tijd. Ik wil hetzelfde soort verandering zien”, vertelt hij aan Vogue.

Spierbundels boven vetrolletjes

Maar de modewereld blijft achter. Grote namen hebben nog steeds een zeer beperkt matenpakket, gericht op grote, gespierde hunken. Vetrolletjes, bierbuiken en brede heupen? Daar denken ze liever niet aan. Eén blik op om het even welke online retailer volstaat om tot die conclusie te komen.

Nochtans lijkt de vraag er te zijn, als we mogen afgaan op een succesvolle test van Rihanna’s Savage x Fenty. De collectie die plussize model Steven G. (Green) in 2020 mocht promoten, was in twaalf uur tijd uitverkocht. En het was meteen zijn springplank naar een roemrijke modellencarrière.

Voorlopig springen beroemde modehuizen echter niet op de trend, hoewel een Amerikaans onderzoek uit 2016 bewezen heeft dat mannen eigenlijk net zo hard inzitten met hoe ze eruitzien als vrouwen en dus ook baat zouden hebben bij een eigen bodypositivity-beweging. Wanneer die doorbreekt, is echter zeer maar de vraag.