HOUTHALEN-HELCHTEREN

In een weide in de Sonnisstraat in Helchteren zijn in de nacht van woensdag op donderdag twee pony’s aangevallen, vermoedelijk door een wolf. Een van de dieren overleefde het niet. De andere werd in de keel gebeten en vecht nog voor zijn leven. “Nochtans is onze weide volledig omheind”, klinkt het.