Een Kameroener en een Belg met Congolese roots. Racing Hades rekent in de derby tegen Belisia zaterdagavond op haar twee nieuwe Luikenaars. Etienne Wala Zock is 28 en een defensieve middenvelder, Nick Efekia is 23 en diepe spits. “Ik heb nog in Bilzen gewoond”, lacht Zock.