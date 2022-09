Swings en Suttels zorgden voor de negende en de tiende medaille van de Belgische afvaardiging. Op de piste werd al twee keer goud en zes keer zilver behaald. Al in de eerste kilometer van de race nam Swings afstand van het peloton.

Alleen de Fransman Nolan Beddiaf was in staat hem te volgen. Daarmee was alles gezegd. In het slot viel de vroegere wereldkampioen op de marathon terug naar de hoofdgroep. Suttels incasseerde in die ronden voldoende punten om derde te worden.

Later op de dag staan de races over een ronde (360 meter) en een afvallingskoers op het programma. Zondag wordt het toernooi afgesloten met de marathon. De wedstrijden moesten donderdag worden gestaakt wegens slechte weersomstandigheden. De wind wakkerde in de avonduren aan tot orkaankracht, waarbij onder meer de finishboog werd weggeblazen.