Royale stijl: stylisten kiezen hun favoriete looks en verklaren hoe de Queen haar modestempel drukte

Met het overlijden van Queen Elizabeth verliest de wereld niet alleen een groot monarch, maar ook een waar stijlicoon. Gedurende haar zeventigjarige bewind kreeg de kleding van de koningin een geheel eigen cultstatus. In staatskledij, in uniform of off-duty: de Queen was een modekoningin avant la lettre. Wij vroegen drie stylisten om een terugblik. Maar beginnen doen we met een korte les Elizabethaanse mode.