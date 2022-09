Ferrari bovenaan tijdens eerste oefensessie GP van Italië, Max Verstappen vijfde

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Voorafgaand aan de eerste oefensessie voor de GP van Italië was er een minuut stilte en eerbetoon aan de gisteren overleden Queen Elisabeth. De F1, FIA en F1-teams hielden in de pitlane van Monza een indrukwekkende minuut stilte, waarna een spontaan applaus onder de toeschouwers volgde.

Ferrari bracht voor haar thuisrace in Monza een speciaal ontwikkelde achtervleugel mee. Op zich niet echt bijzonder want al de teams ontwikkelen ieder jaar voor het hogesnelheidscircuit een speciale achtervleugel die weinig downforce genereert. De eerste resultaten zijn alvast bemoedigend want aan het einde van de eerste oefensessie stonden beide Ferrari’s bovenaan met een besttijd voor Charles Leclerc.

