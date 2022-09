België haalt slag binnen: er komt Europees prijsplafond op alle gas

Tinne Van der Straeten trok naar het Europees overleg met het voorstel om een prijsplafond in te voeren voor niet alleen het Russisch gas – zoals Europees commissievoorzitter Ursula von der Leyen eerder deze week bepleitte - maar voor al het gas. Ook het gas dat via lng-schepen wereldwijd wordt vervoerd, net als gas uit bijvoorbeeld Noorwegen.

Een Russisch prijsplafond zou de prijs namelijk niet hard genoeg drukken, aangezien die toevoer al erg beperkt is. Van der Straeten vreesde dat dit “een slag in het water” zou zijn. Van der Straeten en haar Italiaanse collega zijn er blijkbaar in geslaagd om genoeg andere lidstaten te overtuigen, want om dit te kunnen invoeren is er een meerderheid nodig. Die zou er nu zijn. De maatregel zou redelijk snel ingevoerd kunnen worden via een Europese noodprocedure.