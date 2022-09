“Zelfs de urne van mijn hond moest eraan geloven”: inbrekers richten op klaarlichte dag ravage aan in huis van Olivier

In de woning van Olivier in de Bokmolenstraat in Elversele hebben inbrekers donderdag een ware ravage aangericht. Waardevolle spullen lieten ze liggen. “Ze namen hun tijd, ze deden zelfs de gordijnen toe om ongestoord hun werk te doen”, vertelt de gedupeerde Olivier. “Alles moest eraan geloven, zelfs de urne van mijn overleden hond moest eraan geloven.”

De inbraak gebeurde donderdagmiddag op klaarlichte dag dus. “Ik ben zelfstandig en heb heel onregelmatige uren. Het is niet te voorspellen wanneer ik weg ben”, vertelt Olivier. “Die dieven hebben echt wel lef gehad. Tussen 10 uur en 15 uur was ik op kantoor dus in die periode moet het gebeurd zijn. Niemand van de buren heeft jammer genoeg iets gehoord of gezien.”

Oldtimers

De inbrekers gingen driest te werk. Ze forceerden een raam en wrongen zich tussen de tralies voor de ramen een weg naar binnen. Bij de inbraak lieten ze een spoor van vernieling achter. Televisies, kasten en zelfs de urne van Oliviers overleden hond moesten eraan geloven. “Ze namen er zelfs de tijd voor en deden de gordijnen naar omlaag om niet te worden betrapt. Even was er paniek dat ook de sleutels van mijn oldtimers, die zelf op een andere plaats staan, gestolen waren. Gelukkig hebben we die later teruggevonden in de rommelboel die ze achterlieten”, vertelt Olivier. “Het is een combinatie van diefstal en vandalisme. Ze gooiden flessen drank stuk en stampten stoelen en televisies stuk. De politie vermoedt dat het amateurs of drugsverslaafden waren, want waardevolle spullen lieten ze liggen. Ze maakten wel een aantal sigaren, een radio, oude iPhones en grote flessen sterke drank buit. Zelfs een brood en pot choco namen mee.”

De dieven namen geen waardevolle spullen mee, wel een paar flessen sterke drank en een brood en een pot choco. — © pvs

De politie deed al de eerste vaststellingen en voert vrijdag een sporenonderzoek. “Ik hoop echt dat ze de daders kunnen vatten. Ik wil ook een oproep lanceren aan iedereen die iets gezien of gehoord heeft om dit te melden bij de politie”, laat Olivier optekenen. “Ik heb al bange momenten beleefd maar ik probeer me nu te focussen op de opkuis en de herinrichting van mijn woning. Eerstdaags wordt er ook een alarm met camerabewakingssysteem geplaatst.”