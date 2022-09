16 bestuurders beboet voor inhalen in fietsstraat in Heusden-Zolder

De politie Heusden-Zolder heeft afgelopen week in totaal 16 bestuurders beboet omdat ze fietsers inhaalden in een fietsstraat. Dat gebeurde tijdens de drukke schooluren.

Het was in het kader van de provinciale actie ‘Veilig Schoolverkeer’ dat de lokale politie samen met het droneteam van de federale politie het verkeer in de fietsstraten van Zolder controleerde. Eerder waren er al klachten binnengekomen over bestuurders die fietsers inhaalden en sneller reden dan 30 km/uur.

Dinsdag betrapte de politie inderdaad drie chauffeurs die fietsers inhaalde in zo’n fietsstraat. Woensdag werden maar liefst 13 overtreders geïdentificeerd. De controles gebeurden in drukke uren van het schoolgaand verkeer. In de loop van de komende dagen en weken zullen er vaker bijkomende controles georganiseerd worden. siol