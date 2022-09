PODCAST. Na de dood van Marcel Wauters: “Zoo weer open zonder vergunning”

Op 10 april 1998 kopt Het Belang van Limburg: ‘Zoo in Zwartberg weer open zonder vergunning’. Het artikel van journalist Guy Thuwis gaat als volgt: ‘Is de Zoo in Zwartberg weer open? Dat kan niet!”, antwoordt burgemeester Jef Gabriels als we hem vertellen dat de dierentuin sinds zondag de deur weer geopend heeft. “Ik heb wel begrip voor de situatie van de uitbaters omdat daar letterlijk en figuurlijk iedere maand voor honderdduizenden frank wordt gegeten. Maar ze beschikken niet meer over een vergunning.

De 74-jarige zaakvoerster Isabelle Wauters, die na het overlijden van haar man begin dit jaar, de zoo uitbaat, is zich echter van geen kwaad bewust. We hopen nog een heel seizoen op te blijven, als Gaia ons met rust laat tenminste.”’

Maar Gaia laat de familie Wauters niet met rust. Enkele dagen na de heropening verzamelt een groep activisten zich voor de ingang van de dierentuin met protestborden en rood lint waarmee ze de poorten afspannen. Sympathisanten van de zoo gaan in grimmig verweer en bekogelen de betogers met eieren en stenen. “Ik weet nog dat ik hardhandig werd aangepakt en dat er zelfs een wiel van een van onze wagens was los geschroefd”, herinnert Gaia-boegbeeld Michel Vandenbosch zich nog.

Podcastmaker Kato Poelmans: “Niet veel later gaat de zoo alsnog voorgoed dicht. Mijn collega Lien Vande Kerkhof en ik onderzoeken de mistoestanden rond het ontbreken van een geldige milieuvergunning en zoeken uit wat er met de dieren is gebeurd.”

