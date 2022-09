Kinderdagverblijf in Heverlee moet drie maanden sluiten: “Maken ons ernstig zorgen over veiligheid van kinderen”

Opgroeien besliste op 8 september om de vergunning van de kinderopvang met een capaciteit van 54 kinderen te schorsen. Volgens getuigenissen zouden er in de opvang meer dan het toegelaten aantal kinderen opgevangen geweest zijn. Beau-Fort is onderdeel van de vzw Rheia die ook op zeven andere plaatsen in Vlaanderen kinderdagverblijven heeft. De schorsing is tijdelijk, het Agentschap zal het dossier grondig onderzoeken om uiteindelijk een definitieve beslissing te kunnen nemen.

Volgens het Agentschap waren er meerdere verontrustende signalen. Zo werd het Agentschap attent gemaakt over een tekort aan kinderbegeleiders, financiële problemen en een tekort aan werkingsmateriaal. Enkele van die tekorten werden ook vastgesteld door het Agentschap. “Deze zijn ernstig en maken dat we ons ernstig zorgen maken over de veiligheid van de kinderen die er worden opgevangen”, aldus het Agentschap Opgroeien.

Alternatief

Door de schorsing kunnen de kinderen die opgevangen werden bij Beau-Fort er vanaf maandag niet meer terecht. Donderdagavond werd al een toelichting gegeven voor meer dan zestig ouders. Samen met de stad Leuven en het Lokaal Loket Kinderopvang engageert Opgroeien zich om alle ouders te ondersteunen bij het vinden van een (minstens tijdelijke) alternatieve plek voor hun kind.

Leuvens schepen van Zorg, Bieke Verlinden (Vooruit), betreurt de bijkomende nood aan opvangplaatsen, die in de universiteitsstad sowieso al groot is. “Dit is een aderlating. We werken aan verschillende scenario’s om bijkomende plaatsen te creëren. Zo kijken we of er bestaande initiatieven zijn waar er mogelijkheid is voor meer capaciteit. We zullen creatieve oplossingen moeten vinden als noodplan en hopen daar snel fiat voor te krijgen van de bevoegde minister (Hilde Crevits, red.).”

Verlinden legt uit hoe de druk specifiek in Leuven zo hoog is. “We zitten met een jonge bevolking, waarvan er veel gezinnen zijn waarvan beide ouders werken en dus nood hebben aan opvangplaatsen. Daarbij zijn we ook een atypische stad met inwijkelingen van heel Vlaanderen, onder andere door de universiteit. Dat zorgt ervoor dat er minder informele opvang is.”