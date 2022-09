Bliksem slaat in op huis in Lommel en veroorzaakt ernstige schade

Een blikseminslag heeft donderdagavond rond 22 uur heel wat schade berokkend aan een huis in de Haverstraat in Kerkhoven bij Lommel. Er ontstond brand in het dak en de woonruimte onder het dak werd ernstig beschadigd. “Na een felle bliksemschicht volgde een luide slag.”

“We hadden onze bovenverdieping net heel mooi ingericht als woonruimte voor onze dochter en haar vriendin”, vertelt bewoonster Mitsy Ramakers. “Mijn dochter heeft een panisch angst voor onweer, dus kwam ik donderdagavond even naar boven om te polsen of het wel ging met haar, want het was verschrikkelijk aan het onweren. Op het moment dat ik het raam wilde sluiten, zag ik een bliksemschicht waar de vuurvonken uitsprongen. Meteen volgde er een slag en viel de stroom uit. Ze moeten die slag tot in de verre omgeving gehoord hebben.”

Al snel hing er een rookgeur op de bovenverdieping. “We zagen niet onmiddellijk vuur, maar al onze rookmelders begonnen wel af te gaan. Toen zijn mijn man en ik buiten gaan kijken en zagen we rook ontsnappen uit het dak. Binnen de tien minuten was de brandweer gelukkig hier. Ze hebben de pannen verwijderd en een gat moeten maken in het dak om het vuur te kunnen blussen. Het houtwerk heeft echt wel gesmeuld.”

De bovenverdieping van het huis liep heel wat blus- en rookschade op. “Mijn dochter en schoondochter zullen even bij de grootmoeder logeren”, stelt Mitsy. “Het zal nog wel een tijd duren voor alles is hersteld. Ook heel wat elektrische apparaten zijn gesneuveld door de inslag. Televisies, laptops en heel veel huishoudapparaten, ze zijn allemaal stuk.”