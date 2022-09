Leider Remco Evenepoel is ondanks straffe stoot gisteren nog steeds op zijn hoede: “Movistar durft al eens gekke dingen te doen, ik zal wakker zijn”

“Vandaag kan een ontsnapping overal gebeuren”, stak Evenepoel van wal voor de start van de 19de etappe van deze Vuelta. “Voor de favorieten weet ik het niet goed. Ik gok op een sprint met een redelijk grote groep vandaag. Ik heb wel baat bij een vlucht van de dag, dat zou makkelijk zijn. Maar gisteren leken we ook op dat scenario af te stevenen tot UAE eraan begon. Je weet dus nooit. Of Trek dat alles controleert voor de sprint met Mads Pedersen, dat zou ook goed zijn voor ons. Van mijn grote concurrent Mas verwacht ik eigenlijk niks vandaag. Volgens mij gaat hij alles op morgen zetten, maar je weet nooit. Ik zal wakker zijn. Movistar durft gekke dingen te doen. Alles kan.

Evenepoel kreeg ook nog enkele vragen over zijn knappe zege donderdag en antwoordde daar met plezier op. “We hebben toch een beetje gevierd gisteren, ja. Logisch hé, maar het was kort hoor want vandaag is er weer een nieuwe rit. Ik heb goed geslapen en met de rode trui om de schouders een etappe rijden doet altijd deugd. Ik heb die zege van gisteren niet meer afgespeeld in mijn hoofd, wel nog één keer op mijn telefoon. Het was echt een heel mooie zege, eentje die zeker héél hoog op mijn lijst zal staan. Ik ben er heel blij mee, maar vandaag is een nieuwe dag. Gisteren is dus al vergeten. Alle focus op vandaag. Hopelijk kunnen we dag goed doorkomen en dat moeten we alles op morgen zetten.”

Tot slot gaf Evenepoel ook nog mee dat alles goed gaat met ploegmaat Louis Vervaeke, die donderdag ten val kwam.