Samana Lanklaar bezoekt landbouwmuseum Nostalgie in Uikhoven

Samana Lanklaar telt 160 leden, waarvan 15 bestuursleden. Het bestuur komt minstens eenmaal per maand samen. Elk jaar hebben zij in Hotel Beau-Séjour (Lanklaar) een paasfeest, een ziekendagfeest in (oktober) en een kerstfeest, met telkens tussen 70 en 95 deelnemers. Daarenboven is er een bedevaart naar Heppeneert of (volgend jaar) naar Scherpenheuvel. Elk jaar trekt het bestuursteam er ook eens op uit. Dit jaar gebeurt dat volgende week: samen naar de Japanse Tuin in Hasselt.Op donderdag 8 september was er een ledenuitstap: 35 personen brachten een bezoek aan het landbouwmuseum Nostalgie in Uikhoven. Daar staan o.a. oude landbouwmachines, spullen uit grootmoeders tijd en zelfs oud brandweermateriaal tentoongesteld. Na de mooie rondleiding in het museum werd er nog genoten van een hapje en een drankje.