Proces van Bart De Pauw tegen VRT start maandag

De Pauw kwam in november 2017 zelf met het nieuws naar buiten dat hij door de openbare omroep op non-actief werd gezet wegens klachten van grensoverschrijdend gedrag. In een filmpje dat hij verspreidde gaf hij aan niet te weten over welke feiten het zou gaan en wat hem ten laste werd gelegd. Achteraf kwam het tot een strafdossier waarbij De Pauw schuldig geacht werd aan belaging en overlast en tot zes maanden met uitstel werd veroordeeld, maar uit het onderzoek bleek dat de VRT op het moment van de beslissing in november 2017 over weinig concrete info en bewijzen beschikte. De Pauw meent dan ook dat zijn schorsing voorbarig was, en dat dit enorme reputatieschade tot gevolg had voor hem en zijn bedrijf.

Hij, zijn echtgenote en kinderen en hun managementvennootschap Deadliners BVBA eisen daarom een schadevergoeding van 12 miljoen euro voor reputatieschade.

De pleidooien worden maandag aangevat, het gaat om een burgerlijke procedure voor de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel.