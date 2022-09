Red Flames kennen tegenstanders in de play-offs richting WK: Portugal en IJsland moeten voor de bijl

De Red Flames (FIFA 19) kennen hun tegenstanders in de play-offs richting WK. Na hun tweede plaats in groep F moeten ze begin oktober nog twee rondes spelen. Op 6 oktober trekken de Flames richting Portugal (FIFA 27). Als ze die wedstrijd winnen, wacht op 11 oktober IJsland (FIFA 14) in eigen huis.

De Red Flames dromen nog steeds van hun eerste WK-deelname ooit, in 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. Daarvoor zullen ze begin oktober wel voorbij Portugal en IJsland moeten geraken. Niet makkelijk, maar als de Flames in vorm zijn moet dat lukken.

In de eerste ronde moesten de Belgen hopen dat ze Oostenrijk (FIFA 20) zouden ontlopen. Tijdens een oefenwedstrijd in juni voor het EK wonnen de Oostenrijkers immers nog verdiend met 0-1 van onze landgenoten en ook op het EK kwam Oostenrijk sterk voor de dag met een kwartfinale als beloning. Met Portugal lootten de Flames dus een iets haalbare tegenstander. Ook in 2019 kwamen beide landen elkaar tegen in de WK-kwalificatie. Toen gingen de troep van Serneels in Portugal winnen met 0-1 en werd het thuis 1-1.

Als de Flames voorbij Portugal geraken, wacht IJsland. Ook die ploeg kennen de Flames goed, want ze speelden er op het afgelopen EK nog tegen. Toen sleepten de Belgen een moeizaam gelijkspel uit de brand en hadden ze het allerminst onder de markt. De Belgen hoopten vooraf vooral om de barragewedstrijden in eigen huis te kunnen afwerken, iets wat tegen IJsland (als het zover komt) wel het geval zal zijn.

Maar zelfs als België erin slaagt om zowel Portugal als IJsland te verslaan, is het nog niet zeker van een WK-ticket. Slechts twee van de drie winnaars zijn op 11 oktober immers al zeker van het WK. Voor de derde wacht in februari nog een intercontinentaal duel in Nieuw-Zeeland.