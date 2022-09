Rotary Genk-Noord voorziet Oekraïense vluchtelingen van fietsgerief

Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak en duizenden vluchtelingen uit dat land naar België kwamen, trok het Rotarydistrict 2140 iets meer dan 30.000 euro uit voor humanitaire hulp en basisgoederen. Rotary Genk-Noord, een van de tweeëntachtig clubs uit dit district werkte onmiddellijk een project uit en mocht 2.000 euro besteden.In overleg met het Genkse Overleg Oekraïne en de Genkse Oekraïense gemeenschappen werd gekozen voor fietsondersteunende maatregelen. De overleggroep zorgt voor fietsen die ter beschikking gesteld worden van de Oekraïense vluchtelingen die in Genk gehuisvest zijn en Rotary Genk-Noord maakt dat ze veilig en comfortabel kunnen fietsen. Daarvoor kocht de club een hele reeks fietshelmen aan, maar ook leuke fluohesjes voor kinderen en voor volwassenen, fietstassen, bandenlichters, voetpompen, fietsstoeltjes en noem maar op.Deze fietsattributen werden overhandigd in de eetruimte van het opvangcentrum in de lokalen van het bedrijf Keroma in de Mieënbroekstraat. Daar verblijven momenteel nog enkele tientallen vluchtelingen in afwachting dat ze naar een individuele woning kunnen gaan. Het fietsgerief werd met enthousiasme in ontvangst genomen.