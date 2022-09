Teams staan klaar voor Levensloop Genk

Teams van 10 à 15 personen lopen, wandelen en fietsen gedurende 24 uur op en in de omgeving van de atletiekpiste van het Atlascollege; er is zelfs een stepparcours. De opbrengst van deze sportieve happening gaat integraal naar de Stichting tegen Kanker. Voor corona toesloeg was dat telkens een groot feest met een hoge opbrengst. De vijfde Levensloop, in 2019, mocht niet minder 130 teams verwelkomen met meer dan 6000 deelnemers, die samen meer dan 200.000 euro verzamelden voor het goede doel.Corona sloeg niet alleen gaten in de samenleving, maar ook in de organisatie van Levensloop. Dit jaar gaat men er echter weer met volle kracht tegen aan en overal zie je teams ontstaan die zullen deelnemen. Tientallen van deze teams schreven er reeds in.Vaak zijn dat verenigingen, scholen, parochies, bedrijven zo’n team vormen, maar ook families of groepjes vrienden of gewoon mensen die iemand kennen die kanker had of heeft. Het team draag tien euro per deelnemer bij engageert zicht om in estafettevorm de 24 uur rond te maken op rond de piste. Dat de deelnemers daarbij een etmaal in beweging zijn en genieten van een fantastische sfeer in een heel mooi kader en met tal van topmomenten is mooi meegenomen. Maar het bijzonderste is dat dergelijk team een bijdrage levert om een van de ergste ziektes in onze samenleving vakkundig te bestrijden.Zo’n team vormen is heel eenvoudig. Je zoekt tien à vijftien mensen en je maakt je team aan op de website van Levensloop Genk: www.levensloop.be/relays/genk-2022