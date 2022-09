Robby Cobbaert volgt Richard Groenendaal op als ploegleider Pauwels Sauzen - Bingoal

Pauwels Sauzen - Bingoal vat het nieuwe veldritseizoen aan met een nieuwe ploegleider: de 31-jarige Robby Cobbaert. Hij is de opvolger van de Nederlander Richard Groenendaal (51), met wie het team in onderling overleg een punt zette achter de samenwerking. Dat raakte vrijdag bekend.

Cobbaert wordt na zijn debuut als jeugdploegleider gepromoveerd. De voormalige veldrijder was sinds eind november ploegleider van Bert Containers - Doltcini, de opleidingsploeg binnen de veldritpiramide van manager Jurgen Mettepenningen. Cobbaert zal die functie voortaan combineren met het ploegleiderschap over Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Ryan Kamp en de U23-kern van Pauwels Sauzen - Bingoal.

“Robby hanteert door zijn jonge leeftijd een moderne werkwijze”, stelt Jurgen Mettepenningen. “Hij communiceert veel en staat heel dicht bij zijn renners. Daarnaast kent Robby onze toprenners door en door, en woont hij vlakbij de service course en de vaste trainingsparcoursen van onze ploeg. Praktisch een belangrijk voordeel.”

Richard Groenendaal, wereldkampioen veldrijden in 2000, was ruim een jaar aan de slag bij Pauwels Sauzen - Bingoal. “Ik wil Richard bedanken voor zijn inzet van het voorbije jaar”, aldus Jurgen Mettepenningen. “De grote afstand tussen zijn woonplaats en de uitvalsbasis van ons team bleek tijdens onze samenwerking echter een bemoeilijkende factor, vandaar deze gemeenschappelijke beslissing. Bovendien is na het vertrek van Laurens Sweeck onze sportieve kern wat compacter dan voorheen: vier ploegleiders behouden, zou te veel van het goede geweest zijn.”