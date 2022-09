Internering bevolen voor Nederlander na nieuwe ontvoeringspoging minderjarige

De Hasseltse strafrechter heeft de internering bevolen voor een Nederlander uit Almelo die trachtte een 16-jarige meisje uit Noord-Limburg te ontvoeren. Hij was niet aan zijn proefstuk toe, want vorig jaar nam de 20-jarige dader het slachtoffer al tegen haar wil mee naar Duitsland.

Deze keer kwam het niet tot een ontvoering voor de feiten zich in Pelt en Maasmechelen afspeelden. Wel waren er al concrete plannen. In zijn wagen lagen messen, plakband, een riem, een metalen kabel en de identiteitskaart van de verdachte. De politie onderschepte ook een bericht waarin staat dat het meisje, zijn ex-lief, hem geblokkeerd heeft en hij haar met haar gedrag wil confronteren. De man begon de ontvoering te plannen. Op het internet zocht hij info over slaapmiddelen en hoe een slachtoffer te drogeren. Zijn plan was om haar mee te nemen naar Tsjechië. Zo ver kwam het niet nadat de politie hem op 28 maart jaar arresteerde. Sindsdien verblijft hij achter de tralies. “Ik wil me excuseren. Intussen heb ik hulp gezocht”, sprak de twintiger op zijn proces

Geestesstoornis

In december vorig jaar had hij het meisje al beroofd van haar vrijheid. Het kwam hem op twee jaar cel te staan. Tegen de veroordeling is beroep aangetekend en de zaak is nog hangende. Zijn advocate Ine Bergs vroeg de vrijspraak op basis van het fameuze artikel 71. Ze stelde dat de Nederlander op het moment van de feiten met een geestesstoornis sukkelde die de controle over zijn daden teniet deed, maar er vandaag niet langer aan lijdt. De rechtbank veegde dit argument van tafel en schermde met een verslag uit mei 2022 dat het tegendeel bewijst. Daarnaast bleek uit onderzoek dat de kans op herval groot is waardoor de rechter overging tot de internering. Tot slot verklaarde de rechtbank de Renault Modus van de dader verbeurd, net zoals zijn gsm en de aangetroffen messen die in de wagen lagen. Aan de burgerlijke partijen is hij 1.180 euro verschuldigd. De proceskosten van bijna 2.600 euro zijn ook voor zijn rekening.