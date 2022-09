GEMEENTERAAD. Personeel van gemeente en OCMW kunnen in Bocholt fiets leasen

Bocholt

Fiets leasen: Bocholt geeft groen licht voor de aanstelling van een leasemaatschappij die fietsen kan aanbieden aan medewerkers van de gemeente en het OCMW. “Fietsleasing om medewerkers te stimuleren voor het woon-werkverkeer als de privéverplaatsingen”, zegt schepen Erik Vanmierlo (Samen). De gemeenteraad keurde deze raamovereenkomst goed. Aanpassing is voorzien in het meerjarenplan.

Zwerfvuilhandhavers: Op voorstel van Tom Wertelaers en Sara Vrolix (NU) onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om gratis beroep te doen op de zwerfvuilhandhavers die door OVAM opgeleid worden. “Deze handhavers kunnen vaststellingen doen, GAS-boetes uitschrijven. Bovendien kost het de gemeente niets. Betrappen en bestraffen”, aldus Wertelaers. Schepen Schelmans (N-VA) wacht op resultaten van dit project. “Er zijn maar 30 handhavers opgeleid voor heel Vlaanderen. Welke gemeente zal een handhaver toegewezen krijgen?”, vraagt Schelmans. De gemeenteraad keurde het voorstel unaniem goed.

Evers en F-35: Ook in Bocholt duiken overal everzwijnen en ander groot wild in bebouwde kom op. Raadslid Mia Croonen waarschuwt voor de overlast. In de Kettingbrugweg, Zavel-, Fabriek- en Lozenstraat zijn er meldingen. Schepen Vanmierlo overweegt waarschuwingsborden voor overstekend wild te plaatsen. Raadslid Jos Vanmonfort (NU) kaartte nog eens de komst van de F35 aan. “Die zal voor meer geluidsoverlast zorgen. Wanneer komt er een overleg met de Vleigbasis Kleine Brogel?” Ook Goolderheide maakt zich zorgen over de komst van de F-35. Burgemeester Stijn Vanbaelen (Via) heeft binnenkort overleg met de nieuwe commandant van de vliegbasis. “Door corona is dit overleg uitgesteld”, aldus Vanbaelen.

Sporthal Steenakker: De geschakelde CV-ketels van energiezuinige centrale verwarmingssysteem van sporthal de Steenakker vallen regelmatig uit, ze zijn niet meer bedrijfszeker en aan vervanging toe. De gemeenteraad keurde een investeringsbudget van 25.000 euro goed voor de vervanging van de CV-ketels. Ook de Bocholter Boerenhalle vzw ontvangt op basis van overeenkomsten een toelage van 9.211 euro.