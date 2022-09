Boerenmarkt in Nieuwerkerken op zondag 11 september

Het belooft alweer een mooie editie te worden, want we hebben veel activiteiten in petto” zo zegt Johnny Poelmans van Basket Nieuwerkerken. De sportclub organiseert nu de 35ste editie van de Boerenmarkt. “De mensen van de rommelmarkt zijn vroege vogels, die beginnen er meestal al aan rond 7 uur . De eigenlijke boerenmarkt opent om 9 uur. We hebben weer tal van standen en heel veel lekkers: spek, en ei, wafels, pannenkoeken … Ook op muzikaal vlak valt er veel te beleven. Zo komt het trio ‘Jameson Brothers’ covers spelen. Verder zullen een brassband, de fanfare van Nieuwerkerken en zelfs doedelzakspelers de revue passeren. Daarnaast zijn er demonstraties van gevechtssporten en SCJ Dance. Voor de kinderen voorzien we nog een springkasteel, een hindernissenbaan en eendjes vissen”, zo besluit Johnny. Iedereen is welkom op en rond het gemeenteplein op zondag 11 september, de toegang is gratis. En volgens het KMI wordt het mooi weer zondag. len