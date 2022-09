Eindelijk: FIFA keurt transfer Alzate naar Standard goed

De transfer liep vertraging op door een fout in het online transferplatform van de FIFA. Een fout die deze vrijdagvoormiddag werd rechtgezet. Standard kreeg de bevestiging dat alles volgens het boekje was verlopen en kondigde de transfer aan met een ludiek filmpje op zijn clubkanalen.

Alzate is een Londenaar met Colombiaanse roots, die ook uitkomt voor de Colombiaanse nationale ploeg (6 caps). Bij Brighton kwam hij in de voorbije drie seizoenen 43 keer in actie in de Premier League en scoorde hij één keer.

Ronny Deila sprak zich woensdag nog lovend uit over zijn nieuwe middenvelder. “Omdat hij dit seizoen weinig zicht had op speelgelegenheid heeft hij ons uitgekozen om de volgende stap te zetten in zijn carrière. Ik zie veel kwaliteit in Steven. Hij kan als ‘zes’ of als ‘acht’ spelen. Een echte box-to-box middenvelder met ervaring op het hoogste Europese niveau. Dat zijn belangrijke referenties om toe te voegen aan onze groep.”

In afwachting van de definitieve goedkeuring van zijn transfer trainde Alzate deze week nog niet mee met de groep in Luik. De kans is dan ook klein dat hij al in de selectie zit tegen STVV.