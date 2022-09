Ze at boterhammen met marmelade met Paddington en sprong uit een helikopter met James Bond: de Queen van de humor

De Queen is overleden. De Britse koningin Elizabeth (96) stierf donderdag in haar Schotse buitenverblijf en dompelt Groot-Brittannië in diepe rouw. De monarch zat zeventig jaar op de troon en maakte heel wat rampspoed en ernstige zaken mee. Toch had ze ook een uitstekend gevoel voor humor. Dat bleek meest recent nog uit een hartverwarmende video waarin ze Beertje Paddington over de vloer krijgt voor haar jubileum. Een overzicht van haar grappigste momenten.

De hele wereld wist dat de Queen een hart voor honden had, haar iconische corgi’s waren zelf wereldberoemd. Maar ook andere dingen lieten haar niet onberoerd. Toen ze in 2017 de kans kreeg om een olifant bananen te voeren in de Whipsnade Zoo, aarzelde ze geen moment.

Koningin Elizabeth was niet op haar mondje gevallen en kon erg spitsvondig uit de hoek komen. Ook tegen andere notabel en hoogwaardigheidsbekleders hield ze zich niet in. Toen George W. Bush haar per ongeluk 200 jaar ouder maakte in een speech tijdens een diner in de VS in 2007, sloeg ze genadeloos terug in haar speech. “Ik vroeg me af of ik mijn toast moest beginnen met ‘toen ik hier was in 1776’…” (De VS knipte dat jaar de banden met Groot-Brittannië door toen de Onafhankelijkheidsverklaring werd ondertekend, nvdr.). Maar ook tegen andere presidenten hield ze zich niet in. Zo was ze duidelijk niet onder de indruk van de ‘mic drop’ van president Obama toen ze figureerde in een promotiefilmpje voor de Invictus Games van kleinzoon prins Harry.

In 2012 mocht het Verenigd Koninkrijk gastheer spelen voor de Olympische Spelen. In het filmpje voor de openingsceremonie mocht het icoon van het land uiteraard niet ontbreken. De Queen kreeg daarin een lift van niemand minder dan James Bond en arriveerde in het stadion door samen met de wereldberoemde spion uit een helikopter te springen.

(pjv)