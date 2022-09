Europese energieministers beraden zich over actie tegen torenhoge prijzen: “Duidelijk signaal geven”

De lidstaten van de Europese Unie moeten “een duidelijk signaal” uitsturen dat ze “zullen doen wat nodig is om gezinnen en bedrijven te beschermen en voldoende energie tegen betaalbare prijzen te garanderen”. Dat heeft de Tsjechische EU-voorzitter vrijdag verklaard voor aanvang van spoedberaad van de energieministers in Brussel. Hij wil tegen eind deze maand een akkoord over concrete maatregelen die de torenhoge factuur kunnen milderen.

Volgens de Tsjechische industrieminister Jozef Sikela, die de vergadering gaat leiden, moeten de lidstaten verenigd blijven tegen de Russische president Vladimir Poetin, die “via de manipulatie van de gasmarkt de sociale vrede in onze landen wil breken, onze manier van leven treffen en onze economieën aanvallen.” “We moeten een duidelijk signaal sturen dat we zullen doen wat nodig is om onze gezinnen en bedrijven te beschermen en voldoende energie tegen betaalbare prijzen te garanderen”, zei Sikela.

Tsjechië wil dat de ministers een duidelijk mandaat verlenen aan de Europese Commissie om volgende week concrete maatregelen te presenteren. Daarover wil hij tegen eind september een akkoord bereiken. De Commissie legde deze week alvast vijf suggesties op tafel: een beperking van de stroomconsumptie op piekmomenten, een kader voor steun aan energiehandelaars die steeds hogere onderpanden moeten voorzien, een solidariteitsbijdrage van gas- en oliebedrijven, een plafond op inkomsten van energieproducenten met lage kosten en een prijsplafond voor Russisch gas.

Prijsplafond

België wil verder gaan en een algemeen prijsplafond voor gas uit derde landen invoeren. Vraag is of ons land en andere pleitbezorgers voldoende steun kunnen vergaren. “Er is zeker een landingszone. Er zijn niet zoveel lidstaten die absoluut tegen zijn, maar sommige willen meer garanties over de bevoorradingszekerheid”, zei minister Tinne Van der Straeten (Groen). Om de bevoorradingszekerheid te garanderen, breekt België een lans voor een dynamisch plafond, gelinkt aan de Aziatische prijzen, en een overeenkomst met noodleveranciers.

Bij tegenstanders bestaat de vrees immers dat schepen met vloeibaar gas Europa links zullen laten liggen wanneer er een plafond op de prijs wordt gezet. “Dan heb je grote kans dat je gas tekort hebt. Als je de prijzen naar beneden duwt, dan is het effect meestal dat de aanbieders ergens anders naartoe gaan. En wij willen Poetin treffen”, zei de Nederlandse staatssecretaris Hans Vijlbrief. Vijlbrief wil naar eigen zeggen alle opties bekijken, maar liever dan algemene prijsplafonds prefereert hij “om burgers te helpen om het gas te kunnen betalen”.