Britse royals veranderen van titel: Archie en Lilibet worden eindelijk prins en prinses

Nu het Verenigd Koninkrijk met Charles een nieuwe koning heeft, wordt zijn zoon William hertog van Cornwall. Maar dat is lang niet de enige verandering in de titels van de Britse royals. Een overzicht.

De koning of koningin van het Verenigd Koninkrijk heeft geen andere titel dan die van vorst. Dat betekent in deze dat Charles niet langer de prins van Wales is. Ook hertog van Cornwall is hij niet langer: die titel gaat naar zijn oudste zoon en troonopvolger prins William. Diens vrouw, Kate Middleton, wordt hertogin van Cornwall. Ze blijven ook hertog en hertogin van Cambridge.

De vraag is nu of koning Charles de titel van prins van Wales aan William geeft, zoals de Queen in 1958 bij hem gedaan heeft toen ze de troon besteeg. Als dat gebeurt, wordt Kate de prinses van Wales. De laatste persoon die die titel droeg was Diana, de moeder van William, toen ze nog getrouwd was met Charles. Technisch gezien was Camilla, de vrouw van Charles, ook wel de prinses van Wales. Maar door de affiliatie met Diana koos zij ervoor om die niet te gebruiken.

Kate wordt ook de gravin van Chester omdat William graaf van Chester wordt. Zij is nu ook de hertoging van Rothesay, in Schotland, een titel die Camilla als koningin niet meer draagt.

De kinderen van Kate en William worden nu prins George van Cornwall en Cambridge, prinses Charlotte van Cornwall en Cambridge en prins Louis van Cornwall en Cambridge. Als William prins van Wales zou worden, dan komt van Wales er bij hen ook nog bij.

Prins en prinses

Een grote verandering is dat Archie Mountbatten-Windsor, het zoontje van Meghan en Harry (hertogin en hertog van Sussex), nu officieel de titel van prins krijgt. Dat is een gevolg van het opschuiven in de rangorde van royals. En dus niet, zoals Meghan eerder beweerde, omdat hij vanwege haar afkomst een andere huidskleur heeft. Ook zijn jongere zus Lilibet wordt prinses.

De vraag is nu of Harry en Meghan de titel van prins en prinses voor hun kinderen zullen aanvaarden.