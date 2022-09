Vlaamse steden en gemeenten vragen federale en Vlaamse regeringen om hulp: “Explosie van uitgaven”

De inflatie en de energiecrisis sparen ook de Vlaamse steden en gemeenten niet. In een brief aan premier Alexander De Croo en Vlaams minister-president Jan Jambon trekken ze aan de alarmbel. Als de regeringen geen maatregelen nemen, dreigen de lokale besturen investeringen en uitgaven te moeten uitstellen of de lokale belastingen te moeten verhogen, zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).