Van Bond girl tot scherpschutter: tien redenen waarom Queen Elizabeth II veel meer was dan een klassieke vorstin

Queen Elizabeth, ze is niet meer. De koningin die voor iedereen dé koninklijke toon zette, de koningin die maar liefst zeventig jaar aan het hoofd van Groot-Brittannië stond, de koningin die heel wat stormen trotseerde. Hoewel Queen Elizabeth II de verpersoonlijking was van klasse en Britse ingetogenheid, had ze ook een rebelser kantje. Van garagiste tot James Bond girl: tien redenen waarom het Britse staatshoofd zo badass was.