Minister Kitir loodst ambassadeurs door Limburgs steenkooltijdperk

Dat de ambassadeurs van Burundi, Angola en Congo in Genk te gast zijn is niet toevallig. “Ze hebben in die landen nog altijd actieve mijnbouw”, zegt minister Kitir. “Daarom dat ze wilde weten hoe dat hier tewerk ging en hoe we zijn omgegaan met het einde van het steenkooltijdperk in Limburg. Ja, hun bezoek is wel uitzonderlijk. Ze werden eerder ontvangen door premier De Croo en doorgaans blijven ze in de omgeving van Brussel. Maar onze mijnindustrie en de hervormingen die er op volgden hebben ze toch aangetrokken. Normaal is het aan mij om als minister de ambassadeurs te volgen als ik op bezoek ben in hun land. Deze keer is het omgekeerd.” ( cn)