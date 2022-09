Basisschool De Boomhut in Bocholt vliegt er meteen stevig in

Op 1 september stond de ouderraad alle kinderen op te wachten met een kleine attentie. Met een nieuwe schrijfpotlood kan iedereen het schooljaar goed starten. Ouders en kinderen konden samen een selfie maken bij een mooie achtergrond. In de kleuterklassen wordt er niet zomaar getekend en geschilderd. Uit elke opdracht leren we iets. De allerkleinsten leerden hun kenteken kennen door het in het groot in te kleuren. In de tweede kleuterklas kleurden de kleuters een boekentas in volgens een opdrachtenkaartje. Iedereen kreeg aan de tekentafel een ander opdrachtenkaartje. Dezelfde boekentassen of zijn er toch kleine verschillen? Afkijken was dus niet de boodschap.In de derde kleuterklas beschilderden de kleuters hun geluksvogel. Schilderen met waterverf vraagt extra aandacht en concentratie.De leerlingen van de lagere school vierden samen met Pastoor Gerry de start van het nieuwe schooljaar. Het jaarthema 'Hand in hand' zal door Meneertje Happy uitgewerkt worden in maandelijkse activiteiten en opdrachten.Onze leerlingen van de tweede graad leerden hoe je conflicten kan oplossen met het oplossingswiel.