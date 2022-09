Nieuwe beweegroute op De Motten in Tongeren

In stadspark De Motten in Tongeren opent een nieuwe beweegroute. Over een parcours van 1.200 meter kun je 16 laagdrempelige oefeningen uitvoeren op eigen tempo in een mooie, groene omgeving.

Actief bewegen in de buitenlucht is voor veel mensen de ultieme vorm van ont- en inspanning. Deze beweegroute tracht senioren te stimuleren hun dagelijkse wandeling te combineren met eenvoudige lichaamsoefeningen. De route start op parking De Velinx. Begin dit jaar werd al een outdoor fitnesstoestel op De Motten geplaatst. Het toestel combineert 3 afzonderlijke toestellen: fiets, crosstrainer en free-runner en wordt goed gebruikt door de Tongenaar. Er kunnen 3 personen gelijktijdig een workout uitvoeren. Nu maakt ook dit toestel deel uit van de beweegroute op De Motten.“In Tongeren hechten we veel belang aan speelgroen. Vorig jaar hebben we de speeltuin in het stadspark al uitgebreid met een groene speelzone. Deze vormt een mooie aanvulling op het vernieuwde stadspark. Nu het park nog uitgebreid werd met een beweegroute en outdoor fitnesstoestel is er in het park voor elke leeftijd wat wils”, zegt Patrick Jans, schepen van Sport.De route is een realisatie van de stad Tongeren in samenwerking met Logo Limburg, het Vlaams instituut ‘Gezond leven’ en Sport Vlaanderen en kadert in de campagne 10.000 stappen.