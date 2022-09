60 jaar getrouwd: Marie-Thérèse Creemers en Piet Wuytens in Leopoldsburg

Leopoldsburg

Marie-Thérèse Creemers (82) en Piet Wuytens (89) stapten zestig jaar geleden in het huwelijksbootje. Marie-Thérèse, een enige dochter, werd verliefd op Piet, die maar liefst 10 broers en 2 zussen had, van een contrast gesproken. Het diamanten paar heeft twee dochters en vijf kleinkinderen. Marie-Thérèse was directrice in de lagere school van Leopoldsburg, ze is nu nog steeds actief in het parochieteam en in ’t Kapstokske. Piet gaf economie in het secundair onderwijs en is nu vooral bezig met fietsen op zijn hometrainer, cryptogrammen oplossen en de krant lezen. Hun motto? “Hoe spel je liefde? Dat spel je niet, dat voel je.”