Voorzitter Vlaamse Jeugdraad ondervraagd in drugsonderzoek: politie ontdekt bijna 20 kilo cocaïne in ouderlijke woning

Speurders van de Antwerpse politie deden dinsdag een inval in de ouderlijke woning van Amir Bachrouri in Borgerhout. Bij de doorzoeking van de woning troffen de speurders bijna 20 kilogram cocaïne en een voorraad cannabis aan. Bachrouri werd door de politie aan de tand gevoeld, net als twee gezinsleden. Ze ontkenden met klem iets met de drugs te maken te hebben. De verdovende middelen zouden in een zak gezeten hebben die door een derde was achtergelaten, zonder dat ze zich bewust waren dat het om drugs ging.

Amir Bachrouri en de twee mochten na verhoor terug naar huis, zo bevestigt Kristof Aerts van het parket van Antwerpen. Omdat het momenteel onzeker is of de drie iets met de gevonden drugs te maken hebben, kregen ze van politie en het parket voorlopig het voordeel van de twijfel. Het onderzoek wordt verder gezet.

Bachrouri zegt niets van de drugs af te weten. “Ze werden buiten ons medeweten in haar woning verstopt door een derde die vrije toegang had tot de woonst. We zijn geschrokken en ontredderd door dit misbruik van vertrouwen”, schrijft hij in een mededeling. “We hebben alle vertrouwen in het verdere verloop van het gerechtelijk onderzoek en zullen hieraan onze volledige medewerking verlenen. Sinds dinsdagavond leeft ons gezin in een waas en gaan we door een zeer moeilijke periode. Wij hopen van harte dat de verantwoordelijke hiervoor de gepaste straf zal krijgen.”

Amir Bachrouri werd in 2021 verkozen tot de nieuwe voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad en was de jongste voorzitter ooit van dit adviesorgaan van de Vlaamse regering. In die rol liet hij zich vooral tijdens de coronapandemie opmerken als een strijdbare en mondige vertegenwoordiger van de Vlaamse jongeren. Bachrouri schrijft ook columns voor het weekblad Knack.