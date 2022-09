Succesvolle opening van toegankelijke wandeling in Terkoest Alken

Nu het werkjaar weer is begonnen, wilde KVG starten met de toegankelijke wandeling in Terkoest, samen met de bewoners van de Cecilia-assistentiewoningen en geïnteresseerden. Iedereen kon mee, ook de rollator- en rolstoelgebruikers kunnen deze wandeling zonder problemen doen. Aan de kinderen werd ook gedacht, zij kregen een zakje met gekleurde steentjes met het rolstoellogo erop. Wie deze mooie steentjes tegenkomt, weet dat dit de toegankelijke wandelweg is. Het werd geen gewone wandeling, maar een heuse erfgoedwandeling. Terkoest is immers door de jaren heen ontstaan rond het grote domein van het kasteel d’Erckenteel. Het was een grote opkomst zodat er twee groepen werden gevormd. Zo bleef het veilig op de weg en kon de geschiedenis van Terkoest gemakkelijker toegelicht worden. Voor de zwakkere wandelaars is er nog nood aan enkele rustbanken, waar snel werk van zal worden gemaakt. Na de wandeling kon iedereen zijn dorst lessen in de polyvalente zaal van de assistentiewoningen Cecilia. Dit past reeds in het kader van een zorgzame buurt in Terkoest.