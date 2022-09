Deelnemers aan cursus 'werken met apps' ontvangen diploma in Genk

Op maandag 5 september ontvingen de deelnemers aan de vijfdelige cursus ‘Werken met apps’ hun diploma. In mei en juni dit jaar leerden ze heel wat praktische handigheidjes om efficiënter te leren omgaan met hun smartphone. De cursus was een initiatief van de Adviesraad 55+, Ligo LiMiNo, Cursa en Qrios.

Voor de 80 deelnemers aan de boeiende initiatie brak op 5 september een belangrijk moment aan: “Dit toon ik mijn kleinkinderen”, glunderde een van hen. De officiële overhandiging van hun diploma digitalisering maakte heel wat onder hen terecht trots. Tijdens de lessenreeks leerden ze onder meer zich aan te melden op tal van digitale toepassingen, hun digitale brievenbus te beheren, veilig te werken met hun smartphone en kregen ze heel wat tips voor betere communicatie via hun toestel. DigihongerDe roep om een vervolg was groot bij de aanwezigen en valt zeker niet in dovemansoren. De stad zet almaar duidelijker in op digitale inclusie van doelgroepen die niet helemaal mee zijn met de digitale omwenteling. Daaromtrent staat heel wat te gebeuren de komende maanden en jaren.