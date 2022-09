Basisschool De Sprong in Maaseik ontdekt vele talenten

Tekenen jullie graag? Geen schrik van een spatje verf? Houden jullie van te gekke kunstwerken? Kan je goed schilderen? En schuilt er stiekem een echte kunstenaar in jou of ben je een groot tekentalent? Een heleboel vragen die juf Elke, juf Veerle, juf Jessie en juf Marie stelden aan de kinderen van de klas. Maar de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar van GO! BS De Sprong durfden de uitdaging aan. De juffen en meesters van de Stedelijke Academie voor Kunsten in Maaseik kwamen een bezoekje brengen in de klas.

In deze academie staat een team van meer dan 50 professionele leerkrachten klaar om elke leerling, jong of oud, te begeleiden in hun artistieke ontplooiing. Je kan kiezen tussen muziek, woord en beeldende kunsten, maar een combinatie van meerdere opleidingen is eveneens mogelijk. Ook is er voor de allerjongsten, vanaf 6 jaar, een vooropleiding voorzien binnen een mini-academie.Maar wat met beeldende kunsten? Elke week kan je daar je talenten komen ontplooien en echte meesterwerken creëren. De leerlingen worden op een creatieve en speelse manier ondergedompeld in de wereld van de beeldende kunst. Zo leren ze stap voor stap omgaan met begrippen zoals vorm, kleur en ruimte. Boetseren, tekenen, schilderen en nog een heleboel andere disciplines zullen in de lessen aan bod komen. De leerlingen van GO! BS De Sprong zijn alleszins laaiend enthousiast en zullen de papa's en mama's wel warm maken om eens een kijkje te gaan nemen. Of eerder zin om een dansje te placeren? Een ding staat vast: voor elk wat wils.