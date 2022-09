Annemiek van Vleuten trekt er tussen twee Vuelta-ritten ‘s ochtends doodleuk op uit voor extra trainingsritje

Donderdag won Annemiek van Vleuten nog met overmacht de koninginnenrit in de Vuelta. De Nederlandse veroverde zo ook de rode leiderstrui. Dertien uur later was ze duidelijk alweer bekomen van de etappe en zat ze al opnieuw op de fiets voor een trainingsrit van 50 kilometer. Straf: want vrijdagmiddag volgt de volgende etappe van de Vuelta al.