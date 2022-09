Subtiele hommage van Harry en Meghan voor overleden Queen Elizabeth

De website van de Archewell Foundation is vrijdag niet bereikbaar. Wat je wel krijgt wanneer je naar de site gaat, is een zwart scherm met een eerbetoon aan Queen Elizabeth. Een subtiele manier van prins Harry (37) en Meghan Markle (41) om zijn overleden grootmoeder te eren.

Een zwart scherm, met daarop “Ter nagedachtenis van hare Majesteit Queen Elizabeth II, 1926-2022”. Meer krijg je niet te zien wanneer naar de website van de Archewell Foundation, de liefdadigheidsorganisatie van Harry en Meghan, surft. De rest van hun website is niet toegankelijk.

Het is een subtiel eerbetoon van de twee aan het adres van de Queen, met wie ze een gespannen relatie hadden. Harry was het favoriete kleinkind van de Queen, maar zijn beslissing om het Britse koningshuis de rug toe te keren maakte dat ze elkaar amper nog zagen. Donderdag kwam Harry pas uren na haar overlijden aan in Balmoral, waar ze haar laatste adem uitblies. Op foto’s is te zien hoe hij traantjes wegpinkt in de auto.