Het is nog niet gedaan met het slechte weer: opnieuw code geel voor onweer met intense buien

Vrijdag is het vaak zwaarbewolkt en trekken er buien of langere perioden met regen vanaf de kust door het land. De buien kunnen opnieuw vrij intens zijn en vergezeld van onweer. In een uur tijd kan plaatselijk 10 l/m² neerslag vallen. Er zijn ook rukwinden tot 60 km/uur mogelijk.

Vrijdagavond en -nacht blijft het wisselvallig met buien, eventueel nog met een lokale donderslag. In de loop van de nacht wordt er op meerdere plaatsen lage bewolking gevormd.

Zaterdag wisselen zwaarbewolkte momenten af met enkele opklaringen. In de loop van de namiddag worden de opklaringen wat talrijker. Er vallen buien, lokaal nog met een donderslag.

Zondag hangt er eerst veel lage bewolking of eventueel mist. Nadien ontstaan er opklaringen en is er kans op enkele lichte buitjes. In de namiddag is het overal droog met geleidelijk bredere opklaringen.