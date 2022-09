Amateurclub Diegem Sport verliest strijd tegen Atlético Madrid en Dalian over transfersom voor Rode Duivel Yannick Carrasco

De amateurclub Diegem Sport heeft haar procedure over de transfer van Rode Duivel Yannick Carrasco (29) in 2018 van Atlético Madrid naar de Chinese club Dalian verloren. Diegem blijft erbij dat de transfersom artificieel laag werd gehouden, maar bij gebrek aan bewijzen geeft het TAS Atlético en Dalian gelijk. Dat schrijft De Tijd.

In februari 2018 vertrok Yannick Carrasco voor 10,5 miljoen euro bij Atlético Madrid om bij het Chinese Dalian Yifang voetballen. In januari 2020 keerde de Rode Duivel terug naar Atlético voor 30 miljoen euro.

Diegem Sport, de Vlaams-Brabantse amateurclub waar Carrasco tot zijn elfde speelde, trok naar het internationale Hof van Arbitrage voor Sport (TAS) om het financiële rookgordijn rond de Spaans-Chinese transfer uit 2018 uit te klaren. Diegem meent dat de officiële transfersom van 10,5 miljoen euro artificieel laag is gehouden om belastingen en andere bijdragen te ontwijken. Iets wat in het nadeel van Diegem was, want bij een overstap naar een andere club zou 5 procent van de transfersom verdeeld moet worden onder de opleidingsclubs van de speler. Diegem dus.

De Tijd bekwam echter de uitspraak van het TAS - die dateert van 27 april, maar nog niet bekend raakte. Daaruit blijkt dat nooit transparantie is geboden over Carrasco’s transfer. Maar bij gebrek aan bewijzen kan het TAS alleen besluiten dat Diegem zijn beschuldigingen aan het adres van Atlético en Dalian niet kan hardmaken. De enige aanwijzing die Diegem aanvoerde, dat de marktwaarde van Carrasco destijds veel hoger werd ingeschat - de CIES Football Observatory, een onafhankelijke onderzoeksinstelling, kwam uit op 88,4 miljoen euro - speelt volgens het TAS geen rol.

De nederlaag kreeg uiteindelijk zelfs nog een pijnlijk staartje voor Diegem. Het TAS had Diegem namelijk veroordeeld om 5.000 Zwitserse frank te vergoeden aan Atlético en Dalian. Iets wat niet tijdig gebeurde, waardoor de FIFA de dag erna al de disciplinaire procedure tegen Diegem opende.

“Onze club is uiteraard ontgoocheld in de uitspraak van het TAS”, zegt Guy Van Weyenberge, de voorzitter van Diegem Sport aan De Tijd. “Het feit dat een FIFA-hoofdsponsor ( Wanda Group, red. ) betrokken partij is in dit dossier kan een teken aan de wand zijn. Dat de niet-terugvorderbare schenking van 47 miljoen euro van Wanda Group aan de jeugdacademie van Atlético - drie weken na de transfer - niet als verdediging mocht worden gebruikt in onze procedure voor het TAS doet ook de wenkbrauwen fronsen. Temeer omdat die transactie alleen te vinden was in de Spaanse versie van hun jaarrekening, niet in de Engelstalige.”