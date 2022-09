VTM stapelt lage kijkcijfers op

Nooit eerder is VTM het nieuwe televisieseizoen gestart met zulke lage kijkcijfers. Ook op woensdag slaagde de zender er niet in om na 20.30 uur nog boven het kwart miljoen kijkers uit te komen.

De terugkeer van Beste kijkers leverde Nathalie Meskens slechts 212.032 kijkers op. Het nieuwe seizoen van Helden van hier moest het stellen met amper 172.230 kijkers. Opmerkelijk is dat exact een jaar geleden Helden van hier het seizoen begon met ruim het dubbele aantal kijkers: 371.754, terwijl op VTM2 een Champions League-wedstrijd van Club Brugge met 814.974 kijkers voor loodzware concurrentie zorgde. Afgelopen woensdag zorgde de Champions League op VTM2 voor 374.522 kijkers.

VTM scoorde de hele week opvallend laag. Dinsdag bleven de programma’s van Paul Jambers en Pascale Naessens onder de 200.000 kijkers. Het nieuwe seizoen van Blind getrouwd verloor de helft van het aantal kijkers tegenover vorig seizoen, en vorige week scoorden Jachtseizoen (375.954), I can see your voice (384.803), Lego Masters (212.853) en Wie zoekt die wint (240.293) ook al laag.